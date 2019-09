Studio 5 van Flagey herdoopt tot “Studio 5- Agnes Varda”

Studio 5, de film- en videozaal van Flagey in Elsene, krijgt vanaf 17 september officieel de naam “Studio 5- Agnes Varda”. Varda drukte als fotografe, cineaste en later ook als beeldend kunstenares haar stempel op de kunstwereld en werd geboren in de Brusselse gemeente in 1928. Agnès Varda, die op 29 maart overleed op 90-jarige leeftijd, debuteerde op 26-jarige leeftijd met ‘La Pointe courte’ (1954). Die film wordt dikwijls beschouwd als een voorloper van de Nouvelle Vague. Met de films ‘Cléo de 5 à 7’ (1962) en ‘Le Bonheur’ (1965) vestigde ze zich als een van de grondleggers van de vernieuwende film in Frankrijk. Varda was de eerste vrouwelijke regisseur die een ere-Oscar kreeg voor het geheel van haar carrière in 2017. Ook werd haar werk bekroond met de César d’honneur in 2001, de Prijs René-Clair van de Académie française in 2002, de Palme d’honneur op het Festival van Cannes in 2015 en de Berlinale Kamera in 2019.

De studio “Studio 5- Agnes Varda” wordt op 17 september geopend in aanwezigheid van haar dochter Rosalie Varda, burgemeester van Elsene Christos Doulkeridis, schepen van Cultuur van Elsene Kélountang Ndiaye en algemeen directeur van Flagey Gilles Ledure. De avond wordt afgesloten met de vertoning van haar autobiografische film ‘Les Plages d’Agnès’.

bron: Belga