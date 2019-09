Sam Bennett behaalt tweede ritzege in Vuelta na chaotische sprint

De Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) heeft vandaag de veertiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het na 188 km over golvende wegen tussen San Vicente de la Barquer en Oviedo in een chaotische sprint met overmacht voor de Argentijn Maximiliano Richeze (Deceuninck-Quick.Step) en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). De Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) behield de rode leiderstrui.

Vijf renners kleurden de etappe met een lange vlucht. Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), de Zwitser Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), de Sloveen Luka Pibernik (Bahrain Merida), de Italiaan Salvatore Puccio (Team Ineos) en de Chileen Diego Rubio (Burgos-BH). Ook de Fransman Stéphane Rossetto (Cofidis) zat aanvankelijk voorin maar liet zich na een poos uitzakken.







De vluchters kregen nooit veel marge van het peloton en op vier km van de streep was de hergroepering een feit. De voorbereiding op de sprint werd ontsierd door een massale valpartij. Tosh Van der Sande bleef overeind en speelde op de verrassing door vroeg aan te gaan. Maar tegen Bennett bleek geen kruid gewassen. De Ier boekte na winst in de derde etappe zijn tweede succes in deze Vuelta.

Morgen leggen de renners 154,4 km af tussen Tineo en Santuario del Acebo. Onderweg moeten de renners over drie cols van eerste categorie. Ook de streep ligt op een beklimming van eerste categorie.

Bron: Belga