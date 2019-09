Proximus League – Westerlo klopt Beerschot en is alleen leider

KVC Westerlo is voorlopig alleen leider in de Proximus League (1B). De Kemphanen namen zaterdag voor eigen publiek Beerschot te grazen. De topper van de vijfde speeldag eindigde op 2-0. Beerschot schoot in het Kuipje het best uit de startblokken. Placca dacht bij een hoekschop de 0-1 binnen te knikken, maar scheidsrechter Smet had een voorafgaande fout gezien. Het feestje van de Ratten ging niet door. Niet veel later hield doelman Özer de Togolese spits met een gelukje van de openingstreffer. Westerlo herstelde het evenwicht en kwam tien minuten voor de pauze op voorsprong. Na hands van Bourdin in het strafschopgebied kregen de Kemphanen een penalty. Christian Brüls zette die feilloos om: 1-0. In de tweede helft verdubbelde Westerlo de score. Doelman Vanhamel weerde het schot van Van Eeno af, waarna Petrov (54.) de 2-0 kon binnentikken. Beerschot probeerde nog, maar kon doelman Özer niet meer op de proef stellen. Met 12 punten neemt Westerlo de leidersplaats over van Union (10). Beerschot (7) moet al vijf punten toegeven op de Kemphanen.

OH Leuven (9 ptn) kan zich nog naast Westerlo hijsen, maar moet dan voor eigen publiek (aftrap 20u30) zien af te rekenen met het voorlopig zegeloze Roeselare. Zondag gaat ook de verrassende rode lantaarn Lokeren op zoek naar zijn eerste driepunter op het veld van Virton. Vrijdagavond al hielden Lommel en Union elkaar in evenwicht (2-2).

bron: Belga