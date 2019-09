Premier Mitsotakis belooft Grieken groei en lagere belastingen

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis wil zijn land opnieuw op een groeipad brengen, met privatiseringen, belastingverlagingen en overheidsinvesteringen. “Griekenland slaat de bladzijde om”, zei hij zaterdagavond tijdens een speech in de noordelijke stad Thessaloniki. “Er kan geen hoop zijn zonder groei.” Mitsotakis kondigde aan dat burgers die tot 10.000 euro per jaar verdienen niet langer aan 22 procent belast zullen worden, maar aan 9 procent. De bedrijfsbelasting zal verlaagd worden van 28 procent naar 24 procent.

De belastingen op dividenden zullen gehalveerd worden tot 5 procent en de vastgoedtaks is al met gemiddeld 22 procent teruggedrongen.

De premier hoopt dat de maatregelen de middenklasse ten goede zullen komen en dat er nieuwe banen gecreëerd zullen worden.

Mitsotakis en zijn conservatieve partij Nea Dimokratia wonnen de parlementsverkiezingen in Griekenland op 7 juli en vervingen de linkse regering van Alexis Tsipras. De verkiezingsuitslag toonde de ontevredenheid bij veel Grieken na vier jaar van besparingen, waartoe de regering Tsipras zich verplicht zag in ruil voor de steun van de internationale geldschieters. Griekenland zit sinds 2010 in een diepe financiële crisis en wist pas in augustus onder het internationaal reddingsscherm uit te komen. Het land kan zich nu weer zelf financieren.

bron: Belga