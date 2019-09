Politiewagen total loss na achtervolging in Laken

Een politiewagen van de zone Brussel-Hoofdstad Elsene is zaterdagochtend in Laken omstreeks 04.00 uur in een ongeval betrokken geraakt na een achtervolging. Het politievoertuig is waarschijnlijk total loss. De agenten die in de wagen zaten, komen er met de schrik vanaf. Het verkeersongeval vond plaats ter hoogte van de kerk van Laken. Een politiepatrouille achtervolgde er een voertuig dat zich aan een controle wilde onttrekken.

“De bestuurder van een politiewagen verloor er de controle over het stuur. De omstandigheden moeten uitmaken wat er juist is gebeurd”, vertelt Ilse Van de keere, woordvoerster van de Brusselse politie. “Beide inzittenden werden overgebracht naar het ziekenhuis. Maar ze mochten intussen het ziekenhuis verlaten.”

Een patrouille van een naburige politiezone kwam intussen ter plaatse voor de vaststellingen. Het voertuig van de agenten is waarschijnlijk total loss.

bron: Belga