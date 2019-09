Orkaan Dorian – Dodental op Bahama’s loopt op tot 43

Het dodental na de doortocht van orkaan Dorian op de Bahama’s is opgelopen tot 43. Dat blijkt uit een nieuwe balans die bekend is gemaakt door diensten van de eerste minister. Er wordt gevreesd dat dat aantal nog zal oplopen. “43 doden, dat is het officiële cijfer, maar omdat er nog veel vermisten zijn, zal dit cijfers nog stevig oplopen”, verklaarde Erica Wells Cox, woordvoerder van premier Hubert Minnis, aan de Amerikaanse zender NBC News. In een vorige balans was er sprake van dertig doden.

Bron: Belga