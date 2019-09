Lucht in klas te ongezond

Volgens experts ligt het CO2-gehalte in klaslokalen veel te hoog. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Daardoor gaan leerlingen zich suf voelen, vermindert hun concentratie en vertraagt hun reactievermogen. Bij tests uitgevoerd door de krant blijkt het CO2-gehalte tot vier keer hoger te liggen dan wat zou mogen. In één klas was de luchtkwaliteit “zo slecht als in een duikboot”.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten op reken- en leestoetsen tot 10 procent kunnen verbeteren door goed te ventileren. ­Experts vragen naar een grootschalig onderzoek.

bron: Belga