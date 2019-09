Geen plaats meer voor kernafval

De bunkers voor de opslag van laagradioactief afval in ons land zitten vol. Dat schrijft De Tijd zaterdag. Belgoprocess, het overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van het nucleair afval in ons land, waarschuwt in zijn jaarrapport dat snel iets aan die situatie moet veranderen. De opslagbunker in Dessel voor laagradioactief afval zit nagenoeg helemaal vol. Met 50.000 vaten is er geen plaats meer voor het afval dat er de komende jaren bij komt. Belgoprocess begint daarom met de bouw van een extra opslaggebouw voor nog eens 5.000 vaten.

Belgoprocess investeert 7 miljoen euro in het bijgebouw voor die extra vaten, dat tegen eind volgend jaar klaar moet zijn. Tot dan moet het op zoek naar alternatieven om het radioactief afval te stockeren.

Dat bijgebouw moet voldoende buffer bieden in afwachting een definitieve bergingsinstallatie. Die moest normaal in 2017 klaar zijn, maar de nucleaire waakhond FANC had tal van bezwaren, waardoor er nog geen vergunning is. Begin dit jaar werd een nieuwe vergunningaanvraag ingediend. Als alles vlot verloopt, kan het gebouw tegen 2024 in gebruik genomen worden.

