Het is akelig stil op de Middel­landse Zee, en dat is geen toeval: de Europese Unie weigert noodsignalen te delen met reddings­schepen. Dat schrijft De Standaard zaterdag. Mensenrechtenexperts noemen het een schending van het inter­natio­naal maritiem recht. De Ocean Viking ­ondernam in augustus voor de Libische kust vier reddingsoperaties, waarbij 356 mensen werden gered. Uit het logboek van het schip dat De Standaard kon in­kijken, blijkt dat observatievliegtuigen van de Europese Unie weigerden om informatie over vluchtelingenboten in nood met het reddingsschip te delen. Ook de Italiaanse, Maltese en Libische kustwacht hielden zich stil.

“Dat zowel vliegtuigen van de Europese Unie als onder meer de Italiaanse kustwacht weigeren ons te informeren over boten in nood, is zorgwekkend”, zegt Sam Turner, de hoofdverantwoordelijke voor de zoek- en reddingsacties van Artsen Zonder Grenzen vanuit Tripoli. “Als een vluchtelingenboot in de problemen raakt, zijn de piloten en de kustwachtdiensten volgens het internationaal maritiem recht verplicht om alle schepen in het gebied te verwit­tigen, zodat een reddingspoging ondernomen kan worden. Dat is een regel waarvan je niet kunt afwijken.”

Volgens een woordvoerder van de marine-operatie Sophia van de Europese Unie zijn piloten helemaal niet verplicht te communiceren met schepen als de Ocean Viking. “In het kader van de strijd tegen mensensmokkel rapporteren wij alle observaties van boten met migranten aan alle betrokken kustwachtorganisaties. De bevoegde kustwacht is verantwoordelijk voor de coördinatie van de reddingsactie. Die info wordt ook gedeeld met alle marineschepen in het gebied en met alle EU-agentschappen waaronder Frontex (het Europese Grens- en Kustwachtagentschap, red.). Deze procedure vereist niet dat wij enige info doorgeven aan derden”, aldus Antonello de Renzis Sonnino.

bron: Belga