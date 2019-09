Door België gezochte Nederlandse Surinamer gearresteerd

De door België gezochte gangster Rudo Meiland zou gearresteerd zijn in Suriname. Dat meldt Crimesite.nl op gezag van “een doorgaans betrouwbare bron”. Meiland staat op de ‘most wanted’ lijst van de federale politie. Een hoge politiebron in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo bevestigt aan de krant De Standaard dat Rudo Meiland “al langer dan een maand” in Suriname wordt vastgehouden. Ons land heeft Suriname volgens De Standaard officieel om zijn uitlevering gevraagd. De voortvluchtige Surinaamse-Nederlander zou aangehouden zijn voor een misdrijf gepleegd in Suriname. Meiland is in België veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor internationale drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

Meiland stond aan het hoofd van een criminele organisatie, waarbij in de periode 2009-2015 grote hoeveelheden cocaïne werden ingevoerd vanuit de Dominicaanse Republiek. Dat gebeurde onder andere via geronselde toeristen, die in ruil voor een gratis vakantie kilo’s cocaïne mee terug moesten nemen naar België. De organisatie van Meiland had Dominicaanse douaniers omgekocht. Als de toeristen de cocaïne voorbij de douane op de luchthaven van Zaventem wisten te krijgen, ontvingen ze 15.000 euro.

bron: Belga