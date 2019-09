Charles Leclerc (Ferrari) verovert pole in Monza

De Monegask Charles Leclerc (Ferrari) vertrekt morgennamiddag vanuit polepositie in de Grote Prijs van Italië, de veertiende manche in het WK Formule 1. Leclerc zette zaterdag de snelste tijd neer in de kwalificaties op het circuit van Monza, de thuisomloop van Ferrari. Met een chrono van 1:19.307 bleef Leclerc de Britse regerend wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) voor, tweede op 0.039.

Op de tweede rij staan de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari). Achter hen starten de Renaults van de Australiër Daniel Ricciardo en de Duitser Nico Hülkenberg.







Voor de 21-jarige Leclerc is het de vierde pole uit zijn carrière. Dit seizoen was hij ook al de snelste in de kwalificaties in Bahrein, Oostenrijk en, vorig weekend, Spa-Francorchamps. De Monegask won afgelopen zondag in België ook zijn allereerste Grote Prijs.

De GP van Italië begint morgen om 15u10. De Nederlander Max Verstappen (Red Bull) staat daarin voor een echte inhaalrace. Door motorproblemen met zijn Red Bull kon hij in de kwalificaties geen tijd neerzetten. Daardoor moet de nummer drie in de WK-stand helemaal achterin vertrekken.

Bron: Belga