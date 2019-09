Brexit – Verhitte gemoederen bij brexit-protesten in Londen

Bij protesten voor en tegen de brexit zijn de gemoederen zaterdag in Londen verhit geraakt. Op Parliament Square moest de politie groepen van meerdere honderden mensen uit elkaar houden. Er werd melding gemaakt van gewelddadige aanvallen op tegenstanders van de brexit en politiemensen door voetbalsupporters van de rechts-extremistische Football Lads Alliance (FLA). Die had zijn leden opgeroepen om te demonstreren voor de brexit. Voormalig conservatief parlementslid en brexit-tegenstandster Anna Soubry annuleerde haar speech op Parliament Square uit angst voor een aanval door voetbalfans. “Ik heb het recht om te spreken en ik zou niet bang mogen zijn, maar dit is zeer zeer verontrustend en ik ben eigenlijk heel erg bang”, zei ze.

Nabij Downing Street eisten honderden mensen dan weer het ontslag van premier Boris Johnson. Die heeft beloofd om Groot-Brittannië op 31 oktober uit de Europese Unie te halen, met of zonder akkoord.

bron: Belga