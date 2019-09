Antwerpen viert 75 jaar Bevrijding met WOII-dorp en militaire parades

In Antwerpen vindt vandaag de publieksdag plaats van de Bevrijdingsdagen (6-8 september), drie dagen van feestelijkheden en herdenkingsmomenten naar aanleiding van 75 jaar bevrijding na de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De colonne militaire voertuigen die de voorbije dagen vanuit Brussel via Breendonk richting Antwerpen reed, werd door zowat 40.000 toeschouwers verwelkomd en is nog tot morgen te zien in een heus WOII-dorp aan de Scheldekaaien. Je kan er ook een parade van schepen en demonstraties van vliegtuigen aanschouwen. Antwerpen pakt de herdenking van 75 jaar Bevrijding behoorlijk groots aan, met gisteren al onder meer de opening van een tijdelijke expo in het FelixArchief, de presentatie van een nieuw geschiedkundig boek en de symbolische omdoping van het Delwaidedok tot het Bevrijdingsdok. Dat laatste was dit voorjaar al beslist, na onthullingen over de rol van ‘oorlogsburgemeester’ Leo Delwaide in de Jodenvervolging.

Vandaag is voor het grote publiek bestemd, met militaire parades, een “Bevrijdingsdorp”, een audiovisueel spektakel in de vorm van een projectie op het stadhuis aan de Grote Markt, een Bal van de Bevrijding op de Groenplaats, historische vliegtuigen op de luchthaven van Deurne en de mogelijkheid om een Duitse WOII-bunker te bezoeken in het stadspark.







Morgen is er nog een besloten herdenkingsplechtigheid aan het oorlogsmonument in het Stadspark en kan je historische schepen bezoeken in het Bonaparte- en het Willemdok naast het MAS. Ook het Bevrijdingsdorp is dan nog open, net als de bunker in het stadspark. De militaire voertuigen van Defensie en het War Heritage Institute verlaten ’s avonds weer de stad om verder te trekken richting Leopoldsburg.

bron: Belga