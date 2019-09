Tinderaar heeft succes bij de vrouwen dankzij deze openingszin, tot het misloopt

Trenton is een ervaren Tinderaar en had de perfecte openingszin gevonden. Dacht hij… “Stel je voor. We zijn vreemden in een supermarkt en we maken oogcontact op de groentenafdeling”, begint hij. Daarna volgt een Engelstalig woordgrapje. “Ik heb mijn handen vol limoenen (limes in het Engels, red.) en ik kan ze niet allemaal vasthouden. Ze vallen, rollen links en rechts en overal. Je haast je naar me toe om te helpen en ik kijk in je ogen. Dan zeg ik: ‘Sorry, ik ben slecht in ‘opening limes’.”

Met deze openingszin scoorde Trenton heel wat punten bij vrouwen. Eén dame reageert zelfs dat hij met dit grapje haar telefoonnummer heeft ‘verdiend’.







Maar dan gebeurt er iets vreemds in de Tinder-inbox van Trenton. Hij krijgt van een andere match precies dezelfde reactie op zijn openingszin. “Oké, ik ga hier niet over liegen. Er is zoiets raars gebeurd. Ik ben een paar dagen niet op Tinder geweest dus ik stuurde dit naar een aantal meiden. Eén van de meiden stuurde exact dezelfde reactie als ik daarvoor van een ander had gehad. Ik wil niet als een player klinken, maar ik word gek”, schrijft hij terug.

Huisgenoten

Eén van de vrouwen, Angie, reageert op zijn bericht met een YouTube-video. Dan komt de aap al snel uit de mouw: de video heeft als titel ‘and they were roommates’. Trenton zijn frank valt, de dames wonen samen en zijn erachter dat Trenton zijn matches dezelfde tekst stuurt.

Gelukkig kan Trenton er zelf ook wel een beetje om lachen. ‘Ik ga Tinder verwijderen’, schrijft hij op Twitter.

Bron: Metro Nederland