“Ontbijt liever met pizza dan met cornflakes”

Soms heb je van dat nieuws dat je maar al te graag wil geloven. Zeker als je na een iets te uitbundig avondje uit heel graag pizza als ontbijt wil. Een Amerikaanse diëtiste claimt dat het in elk geval een stuk gebalanceerder is dan een kom vol cornflakes.

Chelsey Amer is de dame die deze claim doet. En eerlijk is eerlijk, haar argumentatie klinkt zo gek nog niet. Tegen ABC News zegt de New Yorkse: “Verrassend genoeg kan pizza een meer gebalanceerde optie zijn dan veel suikerrijke ontbijtgranen.”

Verhoudingen







Het komt dan vooral door de verhoudingen in macronutriënten, dat zijn koolhydraten en suikers, vezels, vetten en eiwitten. “Een stuk pizza bevat een veel betere balans van vetten, koolhydraten en eiwitten”, legt Amer uit. “Een kom vol ontbijtgranen met veel suiker en vetarme melk bevat daarentegen veel suiker en koolhydraten.”

Dat betekent overigens niet dat je nu een excuus hebt om elke ochtend een stuk pizza naar binnen te spelen, hoe verleidelijk het ook is. Amer legt uit dat ze deze bizarre vergelijking maakt om duidelijk te maken dat het om de verhoudingen in je maaltijd gaat. Een gezond dieet bestaat uit een goede verhouding van de macronutriënten.

Iedereen is anders

Wat iemand precies nodig heeft, verschilt per persoon. Mocht je willen weten welke verhoudingen voor jou goed zijn, dan kan je een eetdagboek bijhouden om te zien wat je precies binnenkrijgt. Lukt het maar niet om een goede balans te vinden, dan kan je altijd hulp van een diëtist of huisarts inschakelen.

De ontbijtgranen in België zitten gelukkig lang niet altijd vol met toegevoegde suikers. Ontbijt je graag met een kommetje cornflakes? Check dan of je ook daadwerkelijk een volkorenvariant te pakken hebt. Kijk ook op de ingrediëntenlijst of er geen suikers zijn toegevoegd. Ook kan je onder ‘voedingswaarde’ zien hoeveel suiker er in het pak zit.