LIFEHACK. Zo verwijder je roestvlekken van je keukenmessen

Het overkomt ons allemaal weleens. Je weet maar al te goed dat je je mooie keukenmessen niet in de vaatwasser mag doen, maar na een lange dag ben je zo moe dat je het voor een keertje door de vingers ziet. De volgende dag zit je met de gebakken peren, want plots zit je mooie mes onder de roestvlekken. Geen nood: er bestaat een trucje om ze weer schoon te krijgen!

Citroen

Misschien ben je geneigd om als een kip zonder kop naar de winkel te rennen voor een speciale roestverwijderaar, maar dat is nergens voor nodig. Een vriendelijke dame die in hetzelfde schuitje zat, heeft namelijk haar lifehack gedeeld in de Facebookgroep ‘Cleaning Hacks, Tips & Recommendations’. “Tipje om roestvlekken van je messen te verwijderen… smeer ze in met citroen! Ik laat mijn messen altijd te lang nat in de vaatwasser zitten en daarna zitten ze steevast onder de vlekjes, maar dankzij deze truc zijn ze zo goed als nieuw.” De hack werkt volgens haar ook voor haar metalen afdruiprek. Citroen heb je altijd wel in huis, dus baat het niet, dan schaadt het niet!