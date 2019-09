Gekleurde tattoos kunnen je lymfeklieren vergiftigen

Tattoos zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en steeds meer mensen overwegen dan ook om er eentje te nemen. Dat is geen beslissing die je zomaar maakt: je loopt er immers voor de rest van je leven mee rond en er kunnen ook wat bijwerkingen optreden. Een nieuw onderzoek heeft nu aangetoond dat vooral gekleurde tattoos een grote impact kunnen hebben op je gezondheid.

Wie weleens een tattoo heeft laten zetten, weet dat het helingsproces even kan duren. Dat gaat gepaard met de nodige jeuk en sommigen krijgen zelfs last van een allergische reactie. Tot voor kort ging men ervan uit dat dat te wijten was aan de inkt, maar nu blijkt dat er meer aan de hand is.

Zwart is veiliger







Het was al eerder geweten dat de inkt kan binnendringen in de lymfeklieren. Als iemand last had van een allergische reactie, werd de schuld dus op de kleurpigmenten gestoken. Uit een nieuwe studie blijkt nu dat ook chroom- en nikkeldeeltjes van de naald je lymfeklieren kunnen beschadigen. Dat is het geval wanneer de metalen in contact komen met titaniumdioxide, een stof die vaak terug te vinden is in gekleurde inkten zoals blauw, groen en rood. Het zijn wetenschappers van de European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in het Franse Grenoble die die ontdekking deden. Ze kwamen namelijk metaaldeeltjes op het spoor in staaltjes menselijk weefsel en hadden daar geen verklaring voor tot ze gingen kijken naar de tattoonaalden. Wat de impact is van de metalen is voorlopig nog niet duidelijk, maar het feit dat ze in de lymfeklieren terechtkomen, voorspelt weinig goeds. Overweeg je om een tattoo te laten zetten, dan houd je het voorlopig beter bij zwarte inkt.