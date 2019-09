GAMES. Fertility: terug naar het Oude Egypte

Het bordspel Fertility van Catch Up Games neemt je mee naar het Egypte van de farao’s en piramides. Weet jij deze barre en woeste Nijlvallei in een vruchtbare oase te veranderen?

Wil je Fertility spelen, voorzie je beter een grote tafel. Het spel bevat 4 speelborden, 51 valleitegels, 4 spelersborden, 40 districttegels, 84 grondstof meeple, 16 monumenten, een scoreblok en de spelregels in 2 talen.







Het oog wilt uiteraard ook wat, en daar slaagt het artwork van Jérémie Fleury zonder twijfel in. Dankzij het lichte en gedetailleerde design ben je in een mum van tijd mee in de sfeer van het oude Egypte.

Hoewel het spel alle componenten bevat die je nodig hebt voor een fijne ervaring, voelt de doos omwille van haar omvang een beetje leeg aan. De 4 valleiborden zijn slechts aan 1 zijde bedrukt als speelveld, wat zeker een gemiste kans is als je het spel nog eens wilt spelen.

Spelregels

Het doel van het spel zit reeds verscholen in de naam Fertility. De opzet is om een succesvolle metropool uit te bouwen langs de Nijl door het land te bewerken en voldoende grondstoffen (graan, papyrus, albast of runderen) te verzamelen via het domino-gebaseerd spelmechanisme.

Afhankelijk van het aantal spelers worden de speelborden in een willekeurige volgorde en richting naast elkaar geplaatst. Deze vormen de vallei die jullie nu gaan cultiveren. Iedere speler krijgt vervolgens 3 willekeurige valleitegels die hij tijdens zijn of haar beurt kan inzetten op het centrale bord. Steek die handen uit de mouwen!

Iedere speler voert in zijn beurt 3 acties uit.

Actie 1: vallei bewerken

Eerst dien je 1 van de 3 valleitegels uit jouw persoonlijke voorraad op het bord te leggen. Die moet op zijn minst aansluiten met 1 andere tegel op het veld. Per aaneensluitende grondstof, krijg je die in je bezit. Als je met eenzelfde tegel meermaals soortgelijke grondstoffen laat aansluiten, dan krijg je ze allemaal. Indien jouw gespeelde tegel en grondstoficoon op het centrale veld bedekt of naast een graanveld legt, krijg je hiervoor nog eens extra grondstoffen.

Kies verstandig en houd zeker in de gaten welke grondstoffen jouw rivalen aan het vergaren zijn. Misschien zet jouw buur volledig in op runderen of papyrus om extra punten binnen te rijven? Zorg dan zeker dat je hem die grondstoffen niet gunt!

Vervolgens vul je jouw persoonlijke voorraad tegels aan met een tegel die naast het centrale bord ligt.

Actie 2: metropool uitbouwen

Je hebt nu een aantal grondstoffen ter beschikking om jouw stad mee uit te breiden met districten. Rechtsboven iedere districttegel staat een waarde gaande van 0 tot en met 2. Dit is de grondstoftaks die je voor dit district dient te betalen. Welke grondstoffen je hiervoor afgeeft, kies je zelf.

Actie 3: winkels in jouw districten bevoorraden

Net zoals in het oude Egypte, vormt handel het kloppende hart van jouw stad. Iedere districttegel bevat een aantal winkels die je kan bevoorraden. Dit doe je met jouw resterende grondstoffen. Zodra een grondstof op een winkel geplaatst is, zal deze voor de rest van het spel blijven staan, maar activeer je wel het effect van die winkel. Deze winkeleffecten zorgen ervoor dat je extra grondstoffen of punten krijgt op het einde van het spel.

Alle resterende grondstoffen moeten deze ronde gebruikt worden, anders zullen ze helaas bederven en weggegooid worden. Het is dus onmogelijk om grondstoffen op te potten voor latere speelbeurten. Nu is het de beurt aan de volgende speler.

Het spel eindigt als alle valleitegels opgespeeld zijn of er geen plaats meer is om de vallei verder te cultiveren. In dit geval ga je over tot de puntentelling om te bepalen wie de winnaar is.

Ons verdict

Fertility heeft zonder twijfel een zeer vruchtbare bodem voor het spelconcept, maar er zijn zeker een paar kansen blijven liggen. Het spel is toegankelijk en bevat geen nodeloos complexe regels. Je moet uiteraard wel goed nadenken en heel berekend te werk gaan met de beperkte grondstoffen en ruimte. Leg je een tegel die je grondstoffen oplevert die je eigenlijk niet of niet meer kan gebruiken, dan is je beurt verspeeld.

Rufus Verswijvel