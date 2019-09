Brusselse wafels krijgen upgrade van sterrenchef

De Brusselse wafel is een delicatesse waarvan zowel toeristen als locals weleens durven te genieten. De knapperige zoetigheid wordt traditioneel geserveerd met toppings als slagroom, poedersuiker of aardbeien. Maar het kan ook anders, zo bewijst de net geopende zaak Gaufres & Waffles.

In de Koningsgalerij in hartje Brussel opende donderdag Gaufres & Waffles met recepten uitgewerkt door sterrenchef Yves Mattagne, de man achter het sterrenrestaurant Sea Grill. In de zaak is de wafel niet langer een dessert of een zoete snack maar eerder een maaltijd.

Het opzet van de jonge initiatiefnemers Sebastien Mattagne en Michael Chiche is gebaseerd op de trend van het monoproduct. “We willen een van de rijkdommen van de Brusselse eetcultuur herbekijken”, klinkt het. De twee partners zijn al actief in de voedingssector waar ze sinds enkele jaren samenwerken aan het Dinner in the Sky-evenement. Ze beloven knapperige zachtheid voor het iconisch Brusselse gerecht, bestaande uit zes keer vier symmetrische vierkanten.

De uitbaters van de zaak, die alle dagen geopend is, hopen elke dag honderd wafels te serveren. De ook bij toeristen vermaarde Brusselse wafel valt er op door creaties met weinig conventionele garnituur zoals Americain, eendenlever, kreeft of zalm. De wafel wordt ook geserveerd met zoete toppings (denk aan chocolade, appels, ananas of bosbessen). De prijzen gaan van 6 euro (wafel met chocolade) tot 16 euro voor kreeftversie.