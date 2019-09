Weerbericht: wolken rukken op

Deze namiddag wordt het geleidelijk betrokken vanaf het noordwesten. In het uiterste oosten en zuidoosten zijn nog opklaringen mogelijk. Aan zee is in de late namiddag wat lichte regen mogelijk. Maxima tussen 16 graden in de Hoge Venen en lokaal 21 graden elders. De wind westen- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig landinwaarts, en matig tot vrij krachtig aan zee. Dat zegt het KMI.

Morgenochtend verlaat een storing het zuidoosten van het land. Overdag komen we terecht in onstabiele zeelucht van polaire oorsprong en wordt het erg wisselvallig. Tussen de opklaringen door krijgen we wolkenvelden waaruit er regelmatig buien vallen, waarschijnlijk zelfs af en toe met een donderslag. Maxima van 14 graden in de Hoge venen tot 15 à 18 graden elders.

Zondag verloopt wisselvallig met soms wat zon maar ook zwaarbewolkte perioden en lokaal nog enkele buien, evenwel minder in aantal dan op zaterdag. Vooral over het reliëf is een donderslag nog mogelijk. Minima van 12 tot 17 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind.







Maandagochtend hangt er op vele plaatsen nevel of mist. Het wordt geleidelijk aan bewolkt in de loop van de dag en lokaal kan wat lichte regen vallen. Maxima van 13 graden op de Ardense hoogten tot 18 graden in de Kempen bij een zwakke tot matige wind, eerst uit zuidwest, later veranderlijk.

Dinsdag verloopt waarschijnlijk droog en wisselend bewolkt. De maxima halen lokaal 20 graden. Er is weinig wind uit noordelijke richtingen.

Woensdag zou het tijdelijk zonniger zijn alvorens een nieuwe regenzone het land binnentrekt later op de namiddag. Het zuidoosten van het land houdt het waarschijnlijk tot het begin van de nacht droog al moet dit bevestigd worden. Het wordt iets warmer met maxima tot lokaal 21 graden.

Donderdag kan er eerst nog wat lichte regen vallen maar wordt het vanaf het westen droog. Maxima tot 21 graden in het centrum van het land.

Vrijdag trekt een zwakke regenzone over het land maar wordt verzwakt door een hogedrukuitloper. Het is veelal bewolkt en er valt soms wat lichte regen.

bron: Belga