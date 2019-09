Vuelta: Roglic gunt Pogacar op loodzware finish de zege en is steviger leider

Tadej Pogacar (Team Emirates) heeft de dertiende rit in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De 20-jarige Sloveen bleef na 166,4 kilometer tussen Bilbao en Los Machucos op de loodzware slotklim zijn landgenoot Primoz Roglic (Jumbo-Visma) voor. Roglic is ook steviger leider in de algemene stand. De Spanjaard Héctor Saez (Euskadi-Murias) reed lang dapper vooraan, maar moest zich 6,5 kilometer voor de meet gewonnen geven. De Fransman Pierre Latour (AG2R La Mondiale) waagde hierop zijn kans, al kon ook hij zijn poging niet volhouden. Roglic en Pogacar namen over, en reden met hun twee richting top. Finaal gunde Roglic, die steviger aan kop komt, zijn landgenoot de zege. Latour werd derde.

In de algemene stand heeft Roglic nu 02:25 voor op de Spanjaard Alejandro Valverde en 03:01 op zijn landgenoot Pogacar. De Belg Dylan Teuns sluit de top tien af, op 09:25.







Morgen wacht voor de renners een eerder vlakke rit van 188 kilometer tussen San Vicente de la Barquer en Oviedo.

bron: Belga