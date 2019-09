Stormen krijgen in Nederland voortaan een naam

Stormen waarvoor het KNMI in Nederland een code oranje of rood voor windstoten uitgeeft, krijgen vanaf nu een naam. Dat meldt het weerinstituut vandaag, de dag dat het nieuwe stormseizoen van start gaat. De namen zijn afwisselend mannelijk en vrouwelijk, vastgesteld door het Amerikaanse National Hurricane Center in de jaren zeventig. Dit jaar zal de eerste storm “vrouwelijk” zijn en Atiyah heten, de tweede storm is “mannelijk” en krijgt de naam Brendan. De letters Q, U, X, Y en Z worden niet gebruikt om te voldoen aan de internationale afspraken voor stormnamen.

Het KNMI heeft samen met de weerdiensten Met Office (Groot-Brittannië) en de Met Éireann (Ierland) de lijst met stormnamen voor het stormseizoen 2019-2020 opgesteld. Nederland heeft onder andere de namen Jan en Kitty ingebracht.







Bron: Belga