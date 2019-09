Serena Williams krijgt nieuwe kans op 24e grandslamtitel

Serena Williams speelt morgen haar tiende finale op de US Open. Als de Amerikaanse erin slaagt het Canadese talent Bianca Andreescu te verslaan, dan steekt ze (eindelijk) haar 24e grandslamtitel op zak. Daarmee zou Williams op gelijke hoogte komen van Margaret Court. Williams jaagt al lang op het record van Court. Haar laatste titel dateert van de Australian Open 2017. Daarna verloor ze twee keer de finale op Wimbledon (2018 en 2019) en een keer de finale op de US Open (2018).

“Het voelt heel goed om weer in een finale te staan. Het is te gek. Maar eerlijk gezegd ga ik voor niets minder”, vertelde Wiliams, het nummer acht van de wereld, donderdag na haar vlotte overwinning in de halve finale tegen de Oekraïense Elina Svitolina. Voor de 37-jarige Amerikaanse was het de 101e zege op Flushing Meadows, evenveel als Chris Evert. Als ze zaterdag de finale wint tegen de 19-jarige Bianca Andreescu, dan schrijft ze de US Open voor de zevende keer op haar naam. Voorlopig deelt ze het record van zes titels met Evert.







“Het zijn indrukwekkende cijfers. Maar ik doe gewoon mijn best. In een clubje zitten met Chrissie is fantastisch”, voegde Williams eraan toe. De finale tegen Andreescu wordt een heruitgave van de finale vorige maand in Toronto. Toen moest Williams door een rugblessure bij een 3-1 achterstand opgeven. “Zij is een uitstekende speelster. Je weet nooit wat ze zal brengen. Ze slaat goed op, beweegt goed, beschikt over heel veel kracht”, is Williams lovend over haar toekomstige opponente.

Bianca Andreescu (WTA 15) klopte woensdag in de kwartfinales Elise Mertens en plaatste zich vervolgens voor de finale door de Zwitserse Belinda Bencic opzij te zetten met 7-6 (7/5) en 7-5. Dat bij haar eerste deelname op de hoofdtabel in New York. “Als iemand mij vorig jaar had gezegd dat ik in de finale zou staan, dan had ik die gek verklaard”, zei de Canadese na haar kwalificatie. “Dit is irreëel. Het is een droom tegen Serena te mogen spelen in de finale van de US Open.”

Bron: Belga