Rode Duivels – Rode Duivels winnen zonder glans met 0-4 in San Marino

De Rode Duivels hebben vrijdagavond op de vijfde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties met 0-4 (rust: 0-1) gewonnen van voetbaldwerg San Marino. Michy Batshuayi (43. pen en 90.+2) nam twee doelpunten voor zijn rekening in het verplicht nummer in Serravalle, invallers Dries Mertens (57.) en Nacer Chadli (63.) zorgden voor een 0-4 eindstand.

Met vijftien op vijftien blijven de Belgen halverwege de kwalificatiecampagne autoritair aan de leiding in de groep, met een voorsprong van drie punten op Rusland. De Russen gingen vrijdagavond met 1-2 winnen in Schotland, dinsdag in Hampden Park de eerstvolgende tegenstander van de Rode Duivels. Eerder op de avond speelden Cyprus en Kazachstan 1-1 gelijk, waardoor de Schotten (6 punten) hun derde plaats kwijt zijn aan Kazachstan (7) en stilaan een streep mogen maken doorheen hun EK-ambities. Cyprus is voorlaatste met vier punten, San Marino is gewoontegetrouw puntenloos laatste.

bron: Belga