Rode Duivels – Rode Duivels gaan voor achttien op achttien in tweeluik tegen San Marino en Schotland

Met een perfect rapport op zak staan de Rode Duivels vrijdagavond (20u45) in Serravalle op de vijfde speeldag in groep I van de EK-kwalificaties voor een verplicht nummer tegen voetbaldwerg San Marino. In de wedstrijden tegen de piepkleine republiek met amateurvoetballers is het altijd afwachten hoeveel keer er gescoord zal worden. Het record van de Rode Duivels vestigden ze destijds immers tegen San Marino, dat in de winter van 2001 een 10-1 om de oren kreeg. In San Marino staat het doelpuntenrecord op naam van Duitsland, dat in 2006 met 0-13 kwam winnen.

In de zes voorgaande wedstrijden viel er telkens een Belgische zege te noteren. Het is dan ook uitzonderlijk als San Marino eens aan een nederlaag kan ontsnappen. Dat gebeurde in het verleden vijf keer: één zege (in 2004 vriendschappelijk tegen de collega’s uit Liechtenstein) en nog vier draws tegen Turkije, Letland, Estland en opnieuw Liechtenstein. Het duel in Serravalle wordt dan ook eentje tussen de nummer een en de laatste op de FIFA-wereldranking.

Zaterdag vertrekken de Duivels naar Schotland, waar ze maandagavond (20u45) in Hampden Park in Glasgow voor een lastigere opdracht staan. De laatste zege van de Schotten tegen België dateert echter al van oktober 1987. In hun thuiswedstrijd tegen een weliswaar zwaar gehavend Schotland wonnen de Belgen medio juni moeiteloos met 3-0, in een oefeninterland in september vorig jaar werd het thuisland in Hampden Park helemaal zoek getikt en werd het uiteindelijk 0-4.

Roberto Martinez kan voor het tweeluik niet rekenen op een aantal basisspelers en zal dus moeten sleutelen aan het elftal. Vincent Kompany (RSC Anderlecht), Timothy Castagne (Atalanta), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Koen Casteels (Wolfsburg), aanvoerder Eden (Real Madrid) en zijn broer Thorgan Hazard (Borussia Dortmund) zijn er niet bij, Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) viel donderdag op de laatste training uit. Leander Dendoncker (Wolverhampton) is er tegen San Marino niet bij, maar zou mogelijk wel speelklaar geraken voor het duel met Schotland. Thomas Vermaelen, Jason Denayer, Youri Tielemans en Yannick Carrasco lijken zich te mogen opmaken voor speelminuten. Daarbij wordt het vooral interessant om te kijken hoe de bondscoach de afwezigheid van Eden Hazard zal opvangen.

De Duivels begonnen vlekkeloos aan het parcours richting EK en boekten vier zeges in evenveel wedstrijden. België klopte in eigen huis Rusland (3-1), Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0). Tussendoor haalde het team van Martinez ook in Cyprus de volle buit (0-2). Met twaalf punten voeren de Belgen groep I aan, voor Rusland (9), Kazachstan en Schotland (elk 6). Cyprus (3) en San Marino (0) sluiten de rangen. De top twee plaatst zich rechtstreeks voor Euro 2020 en mits een degelijk resultaat in dit tweeluik kan die kwalificatie in oktober al een feit zijn.

bron: Belga