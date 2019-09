Recordvangst crystal meth in Nieuw-Zeeland

In de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, is midden augustus een halve ton crystal meth in beslag genomen op een schip. Meteen goed voor de grootste vangst ooit op het eiland, zo melden de autoriteiten.

De drugs zaten verborgen tussen een lading elektromotoren. Het ging om 469 kilogram, goed voor een straatwaarde van minstens 136 miljoen euro en volgens de douane voldoende om “de consumenten” van het eiland gedurende zes maanden van het goedje te voorzien.

De lading was afkomstig uit Thailand. Twee Canadezen en een Nieuw-Zeelander zijn vandaag voor de rechter verschenen in het dossier. Ze riskeren in het ergste geval levenslang voor het invoeren en het bezit van drugs. Verdere arrestaties worden niet uitgesloten.







Crystal meth is methamfetamine die in kristalvorm op de markt komt. Gebruikers kunnen de uiterst verslavende stof slikken, snuiven of spuiten.

Bron: Belga