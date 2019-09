Overheidsparticipatie afbouwen kan probleem loonmatiging oplossen

Kamerlid Michael Freilich (N-VA) pleit ervoor de overheidsparticipatie in Proximus af te bouwen. Indien de overheid geen meerderheidsbelang meer heeft in het telecombedrijf, dan hoeft er niet langer een loonplafond te zijn voor de ceo. “Onze meerderheidsparticipatie blijkt een handicap te zijn voor het bedrijf en dat moeten we rechtzetten”, aldus Freilich. Het pas verkozen Antwerpse Kamerlid reageert daarmee op het vertrek van Dominique Leroy aan het hoofd van Proximus naar het Nederlandse KPN. Zelf geeft ze aan dat het verschil in loon niet de reden is van haar vertrek, al zal Leroy boven de Moerdijk niet minder gaan verdienen. Maar volgens Freilich is het “de logica zelve” dat het loon zal hebben meegespeeld.

En daar wringt voor Freilich het schoentje. Om in een competitieve omgeving mee te kunnen draaien, mag een beursgenoteerd bedrijf zoals Proximus niet worden beteugeld door de overheid. Maar zolang de overheid meerderheidsaandeelhouder is, zullen haar vertegenwoordigers in de raad van bestuur op loonmatiging toezien, beseft de N-VA’er.







Een oplossing ligt voor hem dan ook voor de hand: bouw het meerderheidsbelang af. “Dan is het niet meer aan de politiek om zich in te laten met de lonen van managers of met het opdringen van allerlei strategische beleidskeuzes”, aldus Freilich. “Uiteraard is het belangrijk om een vinger in de pap te blijven houden, maar dat kan ook vanaf 25 procent + 1 aandeel”.

N-VA wil dan ook een verdere privatisering van overheidsbedrijven zoals Proximus en bpost bij de regeringsonderhandelingen bespreken. In afwachting van een eventuele verkoop onder gunstige omstandigheden, moeten voor de Vlaamsnationalisten de toplonen vooral aan de prestaties worden gekoppeld.

