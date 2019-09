Noord-Korea wil aanwezigheid VN op grondgebied terugdringen

Noord-Korea wil de aanwezigheid van de Verenigde Naties op zijn grondgebied terugdringen. Pyongyang zou de VN vorige maand in een brief hebben gevraagd om het personeelsbestand in het land tegen eind dit jaar te verminderen. Beide partijen zullen dat verzoek bespreken, zo heeft VN-woordvoerder Stéphane Dujarric donderdag gezegd. “De huidige operaties van de Verenigde Naties hebben nu al slechts een kleine voetafdruk op het terrein”, verklaarde Stéphane Dujarric tijdens een dagelijkse persbriefing. “Het behoud van onze huidige capaciteit is van essentieel belang om vitale programma’s voor voedselvoorziening en waterbedeling (…) te kunnen blijven ondersteunen”, voegde hij er nog aan toe.

De Verenigde Naties beschikken in Noord-Korea over tientallen personeelsleden. Die worden onder andere ingezet in het kader van het wereldvoedselprogramma, het ontwikkelingsprogramma van de VN en Unicef. “We mogen niet vergeten dat de VN samen met internationale ngo’s in 2018 aan meer dan twee miljoen mensen humanitaire hulp hebben verleend (…)”, vervolgde de woordvoerder.

Eind september zal VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de betrekkingen tussen de VN en Pyongyang bespreken met enkele Noord-Koreaanse verantwoordelijken die de Algemene Vergadering van de VN bijwonen.

Bron: Belga