Memorial Van Damme – Zagré wordt gediskwalificeerd op 100m horden, Jamaicaanse Williams pakt de zege

Anne Zagré, die al gekwalificeerd is voor het WK atletiek in Doha (27 september-6 oktober), werd vrijdag op de Memorial Van Damme gediskwalificeerd op de 100m horden. Dat lot was eerder ook Michael Obasuyi beschoren op de 110m horden bij de mannen. De winst was voor de Jamaicaanse Danielle Williams, voormalig wereldkampioene. Zij haalde het in 12.46, voor de Amerikaanse wereldrecordhoudster Kendra Harrison (12.73) en een andere Amerikaanse Nia Ali (12.74). De race werd voorafgegaan door een valse start van de Nigeriaanse Tobi Amusan.

Zagré, zesvoudig Belgisch kampioene, is al sinds eind juni zeker van haar WK-ticket na een 12.96 op de meeting in Chaux-de-Fonds. Ze nam op uitnodiging deel aan de finale van de Diamond League in Brussel.

bron: Belga