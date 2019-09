Memorial Van Damme – Thiam en Kimeli zijn Belgische lichtpunten in weinig opwindende editie

De 43e Memorial Van Damme zal niet de geschiedenis ingaan als de meest spectaculaire editie. Daarvoor was het te koud en winderig in het Koning Boudewijnstadion. Nafi Thiam (derde in het hoogspringen) en Isaac Kimeli (winst in de 5.000 meter) zorgden voor de Belgische exploten. Kimeli triomfeerde bovendien in een persoonlijk record (13:13.02), waarmee hij zich plaatste voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Voor het overige konden de Belgen in het Koning Boudewijnstadion niet bekoren. Geen enkel Belgisch WK-minimum werd toegevoegd.

Op de 400 meter bleef Kevin Borlée met 45.89 onder de gevraagde 45.30. Kevin zal zo voor het eerst sinds de Spelen in 2008 niet deelnemen aan de individuele 400 meter op een groot toernooi. Ook Jonathan Sacoor – 45.72 in de ‘internationale’ 400 meter – haalde het niet. Hij moet wachten op een eventuele deliberatie van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Met zijn 45.31 van op het BK zou dat mogelijk moeten zijn. Julien Watrin (46.60), Dylan Borlée (46.69) en Asamti Badji (48.00) bleven ver boven de limiet.

Verder kwamen de Belgische mannen niet eens in de buurt van de WK-minima. Soufiane Bouchikhi bleef bijna zes seconden boven de limiet op de 5.000 meter, Ismael Dejbani liefst vier seconden op de 1.500 meter. Philip Milanov kwam bijna vijf meter te kort in het discuswerpen. Michael Obasuyi werd gediskwalificeerd in de 110m horden. Enkel Robin Vanderbemden, vijftien honderdsten te langzaam op de 200 meter, kwam dichtbij een WK-ticket.

Ook bij de vrouwen was er weinig reden tot blijdschap. Camille Laus viel stil in het slot van haar 400 meter en vergooide zo haar WK-kansen. Renée Eykens kwam te kort op de 800 meter. Hanne Maudens bleef ruim onder de maat in het verspringen en Fanny Smets raakte zelfs niet over de openingshoogte in het polsstokspringen.

De Belgische delegatie voor Doha telt zo na de laatste kans op kwalificatie slechts negen individuele atleten. Dat zijn Nafi Thiam (zevenkamp), Anne Zagré (100m horden), Hanne Claes (400m horden), Paulien Couckuyt (400m horden), Claire Orcel (hoogspringen), Isaac Kimeli (5.000 meter), Robin Hendrix (5.000 meter), Thomas Van der Plaetsen (tienkamp) en Ben Broeders (polsstokspringen). Marathonlopers Koen Naert en Bashir Abdi en sprintster Cynthia Bolingo zegden af voor Doha.

In theorie komen hier nog de drie aflossingsploegen op de 4×400 meter bij. Mogelijk worden nog enkele Belgische atleten gedelibereerd.

bron: Belga