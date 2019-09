Memorial Van Damme: ook Sacoor haalt WK-minimum op 400 meter niet

Enkele minuten na zijn kompanen bij de Belgian Tornados is ook Jonathan Sacoor er niet in geslaagd zich op de 400 meter op de Memorial Van Damme te kwalificeren voor het WK atletiek in de Qaterese hoofdstad Doha (27 september-6 oktober). De twintigjarige Sacoor werd zevende in de ‘internationale’ 400 meter in 45.72. Het kwalificatieminimum voor het WK bedroeg 45.30. De winst was voor de Amerikaan Michael Norman in 44.26, voor zijn landgenoot Fred Kerley (44.46) en de Jamaicaan Akeem Bloomfield (44.67).

Sacoor kwam vorige week op het BK één honderdste te kort voor kwalificatie voor het WK. De belofte van de Belgische atletiek mag dus hopen op deliberatie door de Belgische Atletiekfederatie. Hij zal sowieso ook met de Belgian Tornados naar Doha trekken voor de 4×400 meter.







bron: Belga