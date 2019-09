Memorial Van Damme – Nafi Thiam na derde plaats: “Belangrijkste is dat mijn gevoel goed was vandaag”

Nafi Thiam werd vrijdag op de Memorial Van Damme in Brussel derde in het hoogspringen met 1m95. De Europese, wereld- en olympische kampioene zevenkamp had op iets meer gehoopt, maar onthield haar goede gevoel. “In deze omstandigheden is het heel moeilijk hoogspringen”, vertelde Thiam na afloop van haar wedstrijd. “Het was koud, maar er stond vooral een enorm sterke wind. En toch heb ik het als een hele mooie avond ervaren. De steun van het publiek was echt heerlijk en heeft mij extra motivatie gegeven. Ik hoopte om het publiek te belonen met nog enkele centimeters meer, maar dat zat er in dit weer niet in.”

Thiam probeert het positieve te onthouden van haar wedstrijd in Brussel. “Het belangrijkste is dat mijn gevoel goed was. Dat geeft vertrouwen voor het WK. Na al mijn fysieke problemen dit jaar is het voornaamste dat ik nu gezond ben en dat ik dat ook de komende weken blijf. Deze vorm hoop ik vast te houden tot Doha, dan is er veel mogelijk.”

bron: Belga