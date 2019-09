Memorial Van Damme: Kimeli wint 5.000 meter met olympisch minimum, geen WK voor Bouchikhi

De in Kenia geboren Belg Isaac Kimeli heeft de 5.000 meter gewonnen op de 43e Memorial Van Damme. Kimeli haalde het in een persoonlijk record van 13:13.02 voor de Amerikaan Ben True (13:16.75) en de Marokkaan Soufiyan Bouqantar (13:18.74). Zijn tijd was voldoende voor een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Daarvoor was 13:13.50 nodig. Robin Hendrix werd vijfde in 13:22.69. Zowel Kimeli als Hendrix waren op de 5.000 meter al zeker van hun ticket voor het WK in de Qatarese hoofdstad Doha (27 september-6 oktober). Soufiane Bouchiki moest zich nog plaatsen, maar bleef steken op een zevende plaats in 13:28.36, zijn seizoensbeste. De kwalificatietijd voor het WK lag echter op 13:22.50. Zijn persoonlijk record is 13:19.55.

Simon Debognies was aanwezig als haas en finishte niet.







bron: Belga