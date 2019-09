Memorial Van Damme – Geen WK voor polsstokspringster Smets

Fanny Smets is er vrijdag in het polsstokspringen op de Memorial Van Damme niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het WK in Doha (27 september-6 oktober). Smets eindigde als laatste. Ze raakte niet over de openingshoogte van 4m41. Het WK-minimum bedroeg 4m56. Smets verbeterde vorige week op het BK nog maar haar persoonlijk record tot 4m51. De zege in de polsstokcompetitie was voor de Griekse Ekaterini Stefanidi, olympisch, wereld- en Europees kampioene. Zij haalde het met een sprong over 4m83, haar seizoensbeste, voor de Russische Anzhelika Sidorova (4m83), die onder neutrale vlag springt, en de Canadese Alysha Newman (4m77).

bron: Belga