Renée Eykens is er vrijdag op de Memorial Van Damme niet in geslaagd de WK-limiet te lopen op de 800 meter. De 23-jarige Antwerpse werd achtste in Brussel in 2:03.20. De WK-limiet bedroeg 2:00.60. Haar persoonlijk record bedraagt 2:00.00. Dat dateert van op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. De zege op de 800 meter was voor de Amerikaanse Ajee Wilson, in 2:00.24. Ze haalde het voor haar landgenote Raevyn Rogers (2:00.67) en de Oegandese Winnie Nanyondo (2:00.69).

bron: Belga