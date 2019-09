Memorial Van Damme – Couckuyt wordt knap tweede in afsluitende 400m horden, Claes is vierde

Paulien Couckuyt heeft vrijdag de 43e Memorial Van Damme afgesloten met een knappe tweede plaats op de 400m horden, die geen deel uitmaakte van de Diamond League-competitie. Couckuyt moest in het Koning Boudewijnstadion in 56.68 enkel de Canadese Sage Watson (55.58) voorlaten. De Italiaanse Ayomide Folorunso werd derde in 56.80, voor Hanne Claes (57.08).

Claes en Couckuyt waren eerder al zeker van hun deelnamebewijzen voor het WK in de Qatarese hoofdstad Doha (27 september-6 oktober).

bron: Belga