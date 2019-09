Meer dan 400 Belgische bieren te proeven tijdens Belgian Beer Weekend

Ze allemaal proeven wordt onbegonnen werk, want de keuze aan bier is enorm tijdens de 21ste editie van het Belgian Beer Weekend dat van vrijdag 6 tot zondag 8 september plaatsvindt op de Brusselse Grote Markt. Liefst 52 brouwerijen -een record- komen er meer dan 400 Belgische bieren voorstellen. Voor de bierliefhebbers is het Belgian Beer Weekend de ideale gelegenheid om zowel bekende als minder bekende bieren te degusteren in de degustatieglaasjes van 15 of 20 centiliter. De keuze zal voor sommigen eindeloos lijken en gaat van een pittig streekbier, een authentiek abdijbier of verfrissend witbier tot een smaakvol bruin of verrassend fruitbier of simpelweg een dorstlessend pintje.

Vrijdag om 18 uur is er de officiële opening voor het publiek van het Belgian Bier Weekend en vanaf dan kan het gerstenat een heel weekend lang uit de tapkranen en de bierflessen vloeien. De toegang tot het bierfestival is gratis. De bezoeker betaalt zijn bieren met breekmunten die via betaalautomaten en uitsluitend met bankkaart aangekocht kunnen worden. Op zaterdag kan er gedronken worden van 11 tot 21 uur en op zondag van 11 tot 20 uur.

Naast het bierproeven kan het publiek ook genieten van randanimatie. De nostalgie keert op zaterdagmiddag terug met de kleurrijke optocht van historische brouwerijkarren en bierwagens van de Nieuwe Graanmarkt naar de Grote Markt en op zondag komen de confrérieën aan bod.

bron: Belga