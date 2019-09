Lander van Indiase Maanmissie Chandrayaan-2 aan afdaling begonnen

De lander van de tweede Indiase Maanmissie, Chandrayaan-2, is vrijdagavond aan de afdaling naar de zuidelijke pool van de natuurlijke satelliet van de Aarde begonnen, zo was live te volgen op de website van het Indiase ruimtevaartbureau ISRO. De afdaling begon enkele minuten na 22.00 uur Belgische tijd de facto met een remmanoeuvre van de lander die zich maandag succesvol had losgemaakt van een “orbiter”. Voor dat manoeuvre zorgden vier remraketten. Drie minuten na de ontbranding van die raketjes was de snelheid al van 1.600 km per seconde naar zowat 1.300 km per seconde gedaald.

De hele landing verloopt automatisch. Bij iedere fase brak applaus los in het vluchtleidingscentrum in Bangalore waar ook premier Narendra Modi aanwezig was.

De Vikram weegt 1,47 ton, de robotjeep Pragyan 27 kilo. De eerste meet 2,54 op 2 op 1,2 meter, de tweede 0,9 op 0,75 op 0,85 meter.

bron: Belga