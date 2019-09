Labour wil Johnson nog even laten sudderen

De grootste Britse oppositiepartij Labour zal ook maandagavond niet instemmen met vervroegde parlementsverkiezingen. Dat heeft kopstuk Emily Thornberry vanochtend verklaard op de BBC-radio. De plannen van premier Boris Johnson dreigen volgende week opnieuw in het water te vallen. Vlak nadat het Britse Lagerhuis woensdagavond instemde met een wet die premier Boris Johnson verplicht de EU opnieuw om uitstel te vragen als Brussel en Londen geen nieuw echtscheidingsakkoord vinden, diende de regering een motie in om vervroegde verkiezingen te organiseren op 15 oktober. Johnson hoopt zo dat zijn Conservatie partij nog voor de brexitdatum van 31 oktober aan een comfortabele meerderheid te helpen in het parlement, waarna hij de touwtjes opnieuw in eigen handen kan nemen en geen uitstel hoeft te vragen.

Maar de oppositie doorzag dat plan. Labour-leider Jeremy Corbyn schreeuwt al veel langer om verkiezingen, maar de partij onthield zich woensdag plots massaal bij de stemming, waardoor Johnson niet aan de vereiste tweederdemeerderheid raakte. De oppositie wil eerst de zekerheid dat de ‘no deal’ er niet komt – het wetsvoorstel van woensdagavond moet het Hogerhuis nog passeren – en stemt daarna pas in met vervroegde verkiezingen, klonk het.







De regering kondigde dan maar aan het maandag nog eens te proberen. De Lords moeten de wettekst vandaag normaal gezien goedkeuren, waarna de weg dus vrij is voor vervroegde verkiezingen. Maar Labour zal ook nu niet instemmen, klinkt het bij kopstuk Emily Thornberry. Corbyn zou onder druk gezet zijn door heel wat van zijn parlementsleden om pas verkiezingen toe te laten na 31 oktober, wanneer Brussel met de vraag om uitstel heeft ingestemd en de ‘no deal’ dus voorlopig is afgewend.

“Wat Johnson ook belooft, het is aan hem om de koningin te adviseren over wanneer de verkiezingen zouden moeten plaatsvinden. En aangezien hij zich een manifeste leugenaar heeft getoond, en iemand die naar eigen zeggen ‘liever sterft in een sloot’ dan uitstel te gaan vragen in de EU, moet onze eerste prioriteit zijn om ‘no deal’ te stoppen”, zei Thornberry. Corbyn zelf geeft later op de dag nog een persconferentie.

Ook de Schotse nationalisten van SNP stemmen maandag niet in met vervroegde verkiezingen, kondigde partijleider Ian Blackford aan. Labour en de SNP hebben samen al meer dan 320 zetels in het 650-zitjes tellende Lagerhuis. Johnson blijft zo wellicht nog wat langer sudderen. Het parlement wordt in de loop van volgende week – dinsdag, woensdag of donderdag – voor vijf weken naar huis gestuurd en keert pas terug op 14 oktober, vlak voor de belangrijke EU-top over de brexit.

bron: Belga