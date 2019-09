Kwal. EK 2020 – Nederland neemt in spektakelmatch revanche tegen Duitsland

Nederland heeft vrijdag zijn derde groepswedstrijd in de kwalificatie voor het EK voetbal 2020 gewonnen. Oranje boekte een terechte overwinning op het veld van Duitsland. Na een spektakelrijke tweede helft eindigde de partij in Hamburg op 2-4. In het Volksparkstadion scheidde een doelpunt van Gnabry (9.) beide ploegen lange tijd. Nederland domineerde, maar kwam niet tot scoren. Na de pauze trok Oranje de wedstrijd helemaal naar zich toe. Op het uur prikte De Jong de gelijkmaker binnen, Tah (66.) duwde de 1-2 na geharrewar in de zestien in eigen doel. Na een handspel van De Ligt benutte Kroos (73.) een strafschop. Toch bleven de Duitsers met lege handen achter. Debutant Malen (80.) en Wijnaldum (90.) bezorgden de bezoekers de overwinning en smeerden de Mannschaft hun eerste nederlaag in de campagne aan.

Eerder op de avond boekte Wit-Rusland zijn eerste groepszege op het veld van Estland (1-2). Noord-Ierland blijft zo met 12 op 12 leider in groep C, maar heeft wel nog dubbele confrontaties tegen Duitsland en Nederland voor de boeg. De Duitsers (9 ptn) zijn tweede. Nederland is met 6 punten derde, maar speelde wel al twee keer tegen de Mannschaft en heeft ook nog een wedstrijd te goed. Wit-Rusland (3) en Estland (0) sluiten de rij.

In groep G leed Polen zijn eerste puntenverlies na een 2-0 nederlaag in Slovenië. Struna (35.) en Sporar (65.) maakten het verschil. Oostenrijk klimt na een 6-0 zege tegen Letland naar de tweede plek dankzij doelpunten van Arnautovic (7. en 53.), Sabitzer (13.), Laimer (80.), Gregoritsch (85.) en een own goal van Steinbors (76.). Polen (12 ptn) voert de stand aan voor Oostenrijk (9), Slovenië (8), Israël (8), Macedonië (5) en Letland (0).

Kroatië komt in poule E naast Hongarije aan de leiding. Dankzij doelpunten van Vlasic (45.), Perisic (47.), Petkovic (72.) en Lovren (89.) zetten de Kroaten Slowakije opzij met 0-4. Wales hield de punten in Cardiff tegen Azerbeidzjan (2-1), dankzij een late goal van aanvoerder Bale (84.). Hongarije en Kroatië delen met 9 op 12 de leidersplaats. Daarna volgen Wales en Slowakije, elk met zes punten. Azerbeidzjan is puntenloos laatste.

bron: Belga