Koningin Mathilde en Luc Tuymans bezoeken Biënnale van Venetië

Koningin Mathilde heeft vandaag de Biënnale van Venetië bezocht. Enkele Belgische kunstenaars, onder wie Luc Tuymans, reisden mee in haar gezelschap. Zijn werk in het Palazzo Grassi is één van de hoogtepunten van het bezoek. Daarnaast stonden ook vijf nationale paviljoenen op het programma, waaronder het Belgische. Na een vlucht van anderhalf uur met de Embraer van Defensie kwam koningin Mathilde per boot aan in Giardini, het park van de Biënnale van Venetië. Mathildes voorgangster, koningin Paola, maakte er een gewoonte van om de Biënnale te bezoeken en koningin Mathilde lijkt die traditie over te nemen, want twee jaar geleden ging ze ook al eens een kijkje nemen op de internationale kunsttentoonstelling van Venetië. Toen was het Belgisch paviljoen helemaal gewijd aan de Gentse fotograaf Dirk Braeckman.

Ook nu was het Belgisch paviljoen de eerste etappe tijdens de eendagsreis aan de dogestad. Na de Vlaamse gemeenschap twee jaar geleden is nu de Franse gemeenschap verantwoordelijk voor de invulling van het Belgisch paviljoen. Anne-Claire Schmitz is de curator. Zij toonde aan de koningin de tentoonstelling “Mondo Cane” van het Brusselse kunstenaarsduo Harald Thys en Jos De Gruyter. Zij zijn er ook bij en verschaffen uitleg bij hun werk.







Het was een drukke ochtend voor de koningin. Ook het Japanse en Britse paviljoen stonden op het programma.

In het Palazzo Grassi loopt de uitgebreide tentoonstelling “La Pelle” (De Huid) van de Antwerpse schilder Luc Tuymans. Tachtig schilderijen zijn er te zien. De tentoonstelling opent met een mozaïek van 80m², speciaal voor deze locatie gemaakt. “Schwarzheide” is de titel, naar een schilderij van Tuymans van 1986. Het refereert aan een tekening van een gevangene in een concentratiekamp van de Tweede Wereldoorlog. Koningin Mathilde bekeek het samen met de schilder en poseerde voor de lenzen van de meegereisde camera’s.

Na een middagpauze deed koningin Mathilde nog het Luxemburgs en Ghanees paviljoen aan. Er zijn negentig nationale paviljoenen. Het Paleis en de koningin zelf kozen die paviljoenen uit die esthetisch het interessantst zijn of die een link hebben met een recent of gepland bezoek van de koningin. Zo was de koningin recent in Ghana. Het koningspaar bezoekt eind oktober Japan en Luxemburg.

Vanavond rond 19.30 uur landt de koningin opnieuw op Melsbroek.

De Biënnale loopt nog tot eind november.

Bron: Belga