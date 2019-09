Investering van 300 miljoen euro in drie sorteercentra voor nieuwe blauwe zak

Drie nieuwe afvalsorteercentra zullen in België vanaf 2021 met de nieuwste technologie de nieuwe ‘blauwe zak’ sorteren. Dat heeft Fost Plus bekendgemaakt. Indaver, Suez/Valodec en PreZero zullen de nieuwe sites bouwen, goed voor een totale investering van 300 miljoen euro en zowat 250 nieuwe banen. Midden vorig jaar werd beslist om de uitbreiding van de pmd-zak naar de nieuwe blauwe zak geleidelijk aan in heel België in te voeren. In de nieuwe blauwe zak mogen naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook andere plastic verpakkingen zoals botervlootjes, zakjes, yoghurtpotjes of folies ingezameld worden. In 2021 moet heel België overgeschakeld zijn naar de nieuwe blauwe zak.

De drie nieuwe sorteercentra worden gebouwd in Willebroek (Indaver), in Ghlin nabij Bergen (Suez/Valodec) en in Evergem nabij de Gentse haven (PreZero). De nieuwe sorteercentra zullen goed zijn voor het sorteren en verwerken van 140.000 ton pmd per jaar, of 55 procent van de Belgische markt op termijn.







bron: Belga