Grooste wapenbeurs ter wereld maandag van start in Londen

In Londen gaat maandag de Defence & Security Equipment International (DSEI) van start, de grootste wapenbeurs ter wereld. De belangrijkste klanten van die beurs zijn militaire delegaties van 68 landen, waaronder die van regimes die de mensenrechten niet respecteren en van landen die in staat van oorlog zijn. Duizenden activisten voeren deze week actie in Londen om de opbouw van de omstreden beurs te blokkeren, onder wie ook Belgische activisten van Vredesactie en de Franstalige zusterorganisatie Agir pour la Paix. Op DSEI verkopen meer dan 1.600 wapenbedrijven hun producten, gaande van vuurwapens tot tanks, gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Op de gastenlijst staan onder meer Saoedi-Arabië, Bahrein en Egypte. Hongkong zou ook aanwezig zijn, maar de Britse media meldden dat het land toch geen delegatie stuurt.

Volgens Vredesactie zullen ook tien Belgische wapenbedrijven hun waren tentoonstellen, waaronder FN Herstal, CMI Defence, SocioTeq (het voormalige Esterline) en de Belgische wapenlobbykoepel BSDI. De beurs vindt plaats van 9 tot en met 12 september. De opbouw ervan werd deze week gehinderd door activisten, die de toegangswegen naar het ExCel Centre blokkeren.







“We protesteren specifiek tegen de verkoop van wapens aan autoritaire regimes en conflictgebieden, maar klagen ook aan dat economische systemen in stand gehouden worden door de export naar die gebieden”, zegt Bram Vranken van Vredesactie. “Zo is de Britse wapenhandel bijna volledig afhankelijk van export naar Saoedi-Arabië.”

De protesten onder de noemer “Stop the Arms Fair” duren nog tot zondag. Tijdens de beurs zelf vinden onder die noemer geen protesten plaats, maar de organisatoren verwachten wel nog losse initiatieven. “Wij concentreren ons op het blokkeren van de opbouwwerken, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat materiaal niet ter plaatse geraakt”, zegt Andrew Smith van de Britse Campaign Against Arms Trade. Bij de vorige editie van DSEI had het protest wel degelijk zijn vruchten afgeworpen, aangezien niet alle standjes volledig klaar waren bij aanvang van de beurs, aldus Vranken.

Zeven Belgen van Vredesactie en Agir pour la Paix namen deel aan de actie, maar zijn ondertussen weer in België. Drie van hen werden woensdag opgepakt en ’s avonds weer vrijgelaten. In totaal werden al meer dan 70 manifestanten opgepakt, aldus Smith. Sommigen van hen moesten de nacht in de cel doorbrengen.

In Luik kwamen deze week nog 300 mensen op straat, werknemers van de Waalse wapenindustrie. Ze zijn ongerust over de toekomst van hun sector. Wallonië kent met bedrijven als FN Herstal en John Cockerill enkele belangrijke wapenbedrijven. De betogers wilden van de politieke partijen die onderhandelen over een nieuwe Waalse regering, horen welke toekomst hun sector nog heeft. Volgens de vakbonden zijn de Waalse regels voor wapenexport te streng.

