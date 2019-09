Explosie Wilrijk: Fluvius herstelde kort na explosie beschadigde aansluitleiding in de buurt

Aardgasnetbeheerder Fluvius heeft dinsdag na de explosie die drie huizen vernielde en het leven kostte aan een 87-jarige vrouw in Wilrijk tijdens een controleronde een beschadigde aansluitleiding aangetroffen bij een woning in dezelfde straat. Dat bericht Het Laatste Nieuws en Fluvius bevestigt het nieuws. “Onze diensten hebben de gastoevoer daarop afgesloten en deze leiding onmiddellijk en volledig hersteld”, klinkt het. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Fluvius voerde aan een van de vernielde panden op 22 augustus nog werken uit in de vorm van het dichten van een klein gaslek en het plaatsen van een nieuwe aansluiting, maar op het moment van de explosie was dat al lang achter de rug en testen hadden geen problemen aan het licht gebracht.

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin had dan weer kort voor de explosie rioleringswerken uitgevoerd ter hoogte van de panden, maar was die dag alleen nog het voetpad aan het egaliseren. Nu blijkt dus dat er even verderop enkele uren na de explosie een probleem werd vastgesteld aan een aardgasaansluiting. Wie verantwoordelijk is voor het beschadigen van die aansluiting is niet bekend.







Volgens Fluvius werd de beschadigde aansluiting succesvol hersteld en is er voorts in de buurt geen enkele onregelmatigheid meer vastgesteld. “Desalniettemin merken we blijvende ongerustheid bij de buurtbewoners, waar we gezien de vreselijke gebeurtenissen van afgelopen week alle begrip voor hebben”, stelt Fluvius. “Daarom plannen we vandaag nog een nieuwe preventieve controle van het aardgasnet in het Ridderveld. Buurtbewoners kunnen onze mensen in de straat daarbij steeds aanspreken als ze vragen of bezorgdheden hebben. Wie ons liever opbelt, kan voor gasgeur 24 uur per dag terecht op het gratis nummer 0800 65 0 65.”

bron: Belga