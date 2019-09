Brits Hogerhuis stemt wet om brexit te verdagen

Het Britse Hogerhuis heeft de wet gestemd om de brexit te verdagen. Het Lagerhuis had de wet, die een Brexit zonder akkoord uitsluit, woensdag al goedgekeurd. Wellicht maandag zal de koningin de wet bekrachtigen. Premier Boris Johnson had zich fors tegen de wet gekant, omdat het hem dwingt om een nieuw uitstel voor de Brexit te vragen als er tegen eind oktober geen nieuw akkoord met de Europese Unie (EU) uit de bus komt. De Conservatieve premier liet al optekenen “dat hij nog liever dood in een gracht ligt” dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

De Britse oppositiepartijen hebben ondertussen laten weten dat ze de vraag van de Britse premier Boris Johnson niet zullen steunen om net voor de Europese top van midden oktober verkiezingen te organiseren. Ze vrezen dat het er Johnson enkel om te doen is om een harde Brexit door te duwen, iets wat de oppositie niet wil.







Premier Johnson wil verkiezingen houden op 15 oktober, twee dagen voor de Europese top. Hij probeerde deze week al om daarvoor de nodige steun te vinden in het parlement, maar kreeg die niet. Maandag doet Johnson een nieuwe poging, maar zonder de stemmen van (een deel van) de opppositie komt hij nooit aan de vereiste tweederdemeerderheid.

Labour en de andere oppositiepartijen Liberal Democrats, de Scottish National Party (SNP) en de Welsche partij Plaid Cymru hebben nu afgesproken om de motie die Johnson gaat indienen niet te steunen. Ze willen de verkiezingen niet uit de weg gaan, maar willen eerst zeker zijn dat een harde Brexit eind oktober uitgesloten is.

“Het is niet de vraag ‘of’, maar ‘wanneer’ er vervroegde verkiezingen zullen komen. Maar we mogen niet toelaten dat Johnson de timing dicteert en daar gebruik van maakt om parlementaire controle te ontlopen en er een harde brexit door te duwen”, zei SNP-leider Nicola Sturgeon op twitter. (BTL, POL, KVH, (LOD), nl)

Bron: Belga