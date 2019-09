Amerikaanse rapster Nicki Minaj kondigt afscheid aan

De Amerikaanse rapster Nicki Minaj gaat op pensioen en stopt met muziek maken. Dat heeft de amper 36-jarige megaster donderdag aan haar fans laten weten. Minaj wil zich naar verluidt concentreren op het gezinsleven. “Ik heb besloten om met pensioen te gaan en een gezin te stichten”, twitterde ze. De New Yorkse, bekend om haar provocerende stijl en wegens hits als “Anaconda”, is verloofd met Kenneth Petty. Het koppel stapt in de komende maanden in het huwelijksbootje. Petty, die actief is in de Amerikaanse muziekindustrie, heeft geen onbesproken reputatie. Zo werd hij in 1995 op 15-jarige leeftijd schuldig bevonden aan verkrachting.

Nicki Minaj bracht sinds 2010 vier albums uit en werkte regelmatig samen met het kruim van de Noord-Amerikaanse rapwereld, onder wie Drake en Lil Wayne. In juni kwam ze met een nieuwe single, “Megatron”, en zei ze aan een nieuw album te werken.

Bron: Belga