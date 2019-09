Amerikaan geeft spionage voor CIA in Noord-Korea toe

Kim Dong Chul, een Amerikaanse burger van Koreaanse afkomst, heeft naar eigen zeggen tijdens een verblijf van verscheidene jaren in Noord-Korea voor de Amerikaanse geheime dienst CIA gespioneerd. Hij werd na de dood van Kim Jong-il, de vader van de huidige leider van Noord-Korea, in 2011 door een CIA-agent in Zuid-Korea aangeworven, zei de 67-jarige Kim in een interview met de Duitse openbare omroep NDR. Kim Dong Chul leefde sinds 2001 als zakenman in Noord-Korea’s speciale economische zone Rason, bij de Russische grens, en had een reisvergunning voor binnen- en buitenland.

Een rechtbank in Noord-Korea veroordeelde hem in april 2016 tot jarenlange dwangarbeid wegens pogingen om het bewind omver te werpen. De staatsmedia meldden destijds dat hij ook schuldig bevonden werd aan spionage voor Zuid-Korea.







In mei 2018 kwam hij vrij en keerde hij terug naar de Verenigde Staten. De vrijlating was een gebaar van de Koreaans leider Kim Jong-un in de aanloop naar zijn eerste ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in juni vorig jaar in Singapore.

Kim Dong Chul zegt in het interview met NDR dat hij zich bereid had verklaard inlichtingen over het bewind in Pyongyang en zijn bewapeningsprogramma door te spelen. De CIA-agent toont volgens NDR in het programma “Weltspiegel” ook foto’s van zinkstaven uit gegevensbestanden van de vroegere Sovjet-Unie die wetenschappers van het Noord-Koreaanse atoomprogramma hem in ruil voor smeergeld bezorgd hadden. In oktober 2015 werd hij door een tussenpersoon verraden en opgepakt.

bron: Belga