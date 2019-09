Zo start je het nieuwe schooljaar zonder kopzorgen

Na een heerlijke zomervakantie is het zowel voor ouders als kinderen vaak een uitdaging om zonder stress het nieuwe schooljaar in te duiken. Met deze back-to-school tips blijft het voor je hele gezin leuk.

Midden augustus begon het te kriebelen: het einde van de zomervakantie loerde al om de hoek en de dagen werden alweer wat korter. Je bent misschien al dagen bezig om de perfecte schooloutfits samen te stellen voor je koters, de nodige schoolaccessoires te kopen en boeken te kaften. Maar ondertussen moet jij wel nog steeds zien dat er ’s avonds eten op tafel staat en moet je je deadlines op het werk ook nog halen. Hoe balanceer je dat allemaal?







Sommige dingen kunnen wachten

Je loopt van hot naar her om alle schoolspullen van je kinderen te kopen: kaften, kleren, balpennen, een boekentas, kaftpapier… De lijst is oneindig lang en de moed zakt je al in de schoenen. Neem eens een stapje terug en besef dat je niet alles al meteen de eerste dagen moet aanschaffen. De meeste accessoires die je vorig jaar kocht, kan je dit jaar trouwens gewoon opnieuw gebruiken.

Creëer een ochtendroutine

Zorg dat je een ochtendritueel hebt ontwikkeld waarin iedereen zich kan vinden. Maak ’s avonds de ontbijttafel al klaar of sta gewoon vijf minuutjes eerder op. Zo bespaar je jezelf alweer een hele hoop stress. Zorg ervoor dat de ochtenden zo kalm mogelijk verlopen en wees enthousiast over de plannen die gemaakt werden voor de dag. Op die manier gaat iedereen goedgeluimd de deur uit.

Neem een pauze

Terwijl je kroost zicht vergaapt aan hun nieuwe spulletjes, kom je tot het besef dat je de fut niet meer hebt om nog een gezonde maaltijd uit je mouw te schudden. Daar hoef je je helemaal niet schuldig over te voelen, alternatieven genoeg!

Ga eens naar Lunch Garden om tot rust te komen. Je hoeft helemaal aan niets te denken terwijl de lekkerste gerechten voor je neus opduiken. Voor maar 13,99 euro kan jij na 17u bijvoorbeeld à volonté smullen van Zeeuwse mosselen met witte wijn of looksaus, op Provençaalse of Thaise wijze of gewoon natuur. Jouw kids kunnen zelf ook hun menu samenstellen voor maar 4,99 euro. Ze hebben de keuze uit: kipfilet*, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus, fishfingers, spaghetti of een hamburger. En geen zorgen mama of papa, natuurlijk horen daar ook de lekkerste groentjes bij! Als afsluiter kunnen de kleinsten onder ons nog genieten van een ijsje* of een chocolademousse. Zo heb je toch nog tijd om samen te tafelen en begint het nieuwe schooljaar zeker goed!

Stuur je kinderen op tijd naar bed

Tijdens de zomervakantie laat je de teugels misschien al eens vieren, maar zorg ervoor dat je al voor de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe slaaproutine hebt ontwikkeld voor je kroost. Leg ze dus iedere avond weer wat vroeger in bed, zodat op tijd opstaan voor school niet aanvoelt als een verschrikkelijke opdracht.

*Niet beschikbaar in onze snelwegrestaurants