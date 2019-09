nog t.e.m. 8/9

Om het nieuwe seizoen gepast te openen gooien veertig galerijen in Brussel dit weekend tegelijk hun deuren weer open, tijdens het Brussels Gallery Weekend. Centrale ontmoetingsplek voor al dat artistiek geweld is het Vanderborghtgebouw in de Schildknaapstraat: je kan er terecht voor informatie, maar ook voor een fris drankje en voor een groepstentoonstelling met de titel Fried Patterns, met werk van negentien jonge Brusselse kunstenaars. En dan is er nog het OFF Program, met performances en expo’s in onder andere WIELS, La Botanique, BOZAR en CENTRALE.

brusselsgalleryweekend.com