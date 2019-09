Pendelaar Tülin verklapt: “Het uitzicht in het Park van Vorst is het beste van Brussel”

Op zoek naar een goed boek, een vakantiebestemming of een restaurant om duimen en vingers bij af te likken? Elke week deelt de pendelaar van de week, de leukste lifestyletips met jou. Vandaag is het de beurt aan kinderanimatrice Tülin (29) uit Sint-Gillis.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Ik heb een volle kleerkast, dus dat is allesbehalve een makkelijke vraag… Maar als ik echt een stuk moet kiezen, dan is het mijn T-shirt van de film ‘Flashdance’. Die heb ik gekregen van de ouders van de kinderen waar ik voor zorg, wat sowieso een leuke herinnering is. Bovendien droeg ik hem dit jaar ook op Werchter. Dat maakt hem extra speciaal.

Welk restaurant doet je watertanden?







Op dit moment kijk ik er enorm naar uit om Kumiko in Brussel eens uit te proberen, meer bepaald hun gyoza’s. Ik ben er wel nog nooit geweest dus ik kan niet met zekerheid zeggen dat het een favoriet wordt, maar ik heb er niets dan goeds over gehoord. Verder is La Piola op het Kasteleinsplein, ook in Brussel, altijd een aanrader, vooral hun tiramisu is verrukkelijk. En daar hoort uiteraard een Spritz bij.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

In het Park van Vorst, in het gras met een goed boek. Het parkcafé daar is top (vooral hun huisgemaakte ijsthee moet je geproefd hebben) en het uitzicht vanaf de speeltuin behoort tot de beste van Brussel.

Naar welke vakantiebestemming keer je steeds terug?

Zonder twijfel Italië. Vooral Firenze doet me dromen. Naar mijn mening is het gewoon de mooiste stad ter wereld. Als je door de steegjes dwaalt, waan je je in een andere eeuw. Mijn favoriete bezienswaardigheid is het Museo Nazionale di San Marco, dat helemaal vol hangt met fresco’s van Fra Angelico. Tijdens mijn eerste bezoek aan het museum heb ik een uur staan wenen voor een van zijn werken.

Welk boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Als je echt je zinnen wil verzetten, is het boek ‘Vertel hun over veldslagen, koningen en olifanten’ van de Franse schrijver Mathias Enard een aanrader. Het verhaal speelt zich af in Istanboel, waar de sultan Michelangelo uitnodigt om een brug te ontwerpen. Als lezer ontdek je de stad door de ogen van de artiest en dat is gewoonweg subliem. Het is de definitie van ‘reizen zonder je te verplaatsen’ – wat wil je nog meer op een regenachtige zondag?

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Sint-Gillis?

Het gemeentehuis aan het Maurice van Meenenplein is zeker een omweg waard. Verder stikt de wijk van de leuke barretjes. Bar Verschueren aan het Sint-Gillisvoorplein is een typevoorbeeld van een bruine kroeg. En iets verderop zit Brasserie de l’Union, het café van de plaatselijke voetbalploeg. De sfeer daar zit altijd goed en de Belgische schotels zijn om van te smullen.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meest trots?

Dat zijn mijn beige laarzen van daim met franjes. Ik kwam net terug van de rommelmarkt op het Maurice van Meenenplein toen ik hen spotte. Ze verkeerden niet alleen in perfecte staat, maar bovendien waren ze ook nog eens in mijn maat. Helaas had ik slechts 7 euro bij en de laarzen kostten oorspronkelijk 20 euro. Uiteindelijk ben ik erin geslaagd om nog wat kleingeld in mijn handtas te vinden en heeft de verkoopster me korting gegeven, omdat ze had gezien met hoeveel liefde ik ernaar keek.

Welk Instagramaccount geeft je inspiratie?

Ik volg vooral feministische accounts: Les Glorieuses, Quoi de Meuf… Maar als ik nog maar één Instagrampagina zou mogen volgen, dan was het Sarcasm Only. Hun posts zijn zo grappig dat ik niet zonder zou kunnen.

Tekst en foto door Camille Van Puymbroeck